Терен поцілував першу дівчину на шоу "Холостяк" — кого

Ветеран Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb

Відбувся перший поцілунок на романтичному реаліті-шоу "Холостяк". Ветеран Олександр Терен однозначно обрав свою фаворитку.

Редакція Новини.LIVE відстежує романтичну історію.

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Перший поцілунок Терена на шоу "Холостяк"

Головний герой "Холостяка" Олександр Терен поцілував першу дівчину. Нею стала тату-майстриня Вікторія.

Дівчині 29 років та родом вона з Білої Церкви. Неодноразово говорила, що Олександр близький їй по вайбу, цінностям та життєвим поглядам.

"Мріє, щоб закінчилась війна. Жити, розвивати себе, свою справу, створювати те, що приносить користь. Робота, викладання, гори, музика, танці та собака — те що наповнює її життя. Готова на все, що не суперечить її принципам", — розповідали про Вікторію на проєкті.

Раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка-13" зізналася, як потрапила на шоу. Також ми повідомляли, що учасниця "Холостяка" розповіла про знімання шоу.