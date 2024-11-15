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Перший палкий поцілунок на "Холостяк" — кого обрав Терен

15 листопада 2024 20:42
Світлана Заболотна - Редактор
Терен поцілував першу дівчину на шоу "Холостяк" — кого
Ветеран Олександр Терен у шоу "Холостяк". Фото: instagram.com/holostyakstb
Світлана Заболотна - Редактор

Відбувся перший поцілунок на романтичному реаліті-шоу "Холостяк". Ветеран Олександр Терен однозначно обрав свою фаворитку. 

Редакція Новини.LIVE відстежує романтичну історію. 

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Головний герой "Холостяка" Олександр Терен поцілував першу дівчину. Нею стала тату-майстриня Вікторія. 

Дівчині 29 років та родом вона з Білої Церкви. Неодноразово говорила, що Олександр близький їй по вайбу, цінностям та життєвим поглядам.

"Мріє, щоб закінчилась війна. Жити, розвивати себе, свою справу, створювати те, що приносить користь. Робота, викладання, гори, музика, танці та собака — те що наповнює її життя. Готова на все, що не суперечить її принципам", — розповідали про Вікторію на проєкті.

Раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка-13" зізналася, як потрапила на шоу. Також ми повідомляли, що учасниця "Холостяка" розповіла про знімання шоу.

шоу Холостяк ветерани Кохання телебачення поцілунки Олександр "Терен" Будько

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