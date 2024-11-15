Терен поцеловал первую девушку на шоу "Холостяк" - кого

Ветеран Александр Терен в шоу "Холостяк". Фото: СТБ

Состоялся первый поцелуй на романтическом реалити-шоу "Холостяк". Ветеран Александр Терен однозначно выбрал свою фаворитку.

Редакция Новини.LIVE отслеживает любовную историю.

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Первый поцелуй Терена на шоу "Холостяк"

Главный герой "Холостяка" Александр Терен поцеловал первую девушку. Ею стала мастер по тату Виктория.

Девушке 29 лет, и родом она из Белой Церкви. Неоднократно говорила, что Александр близок ей по вайбу, ценностям и жизненным взглядам.

"Мечтает, чтобы закончилась война. Жить, развивать себя, свое дело, создавать то, что приносит пользу. Работа, преподавание, горы, музыка, танцы и собака — то, что наполняет ее жизнь. Готова на все, что не противоречит ее принципам", — рассказывали о Виктории на проекте.

Ранее мы писали о том, что участница "Холостяка-13" призналась, как попала на шоу. Также мы сообщали, что участница "Холостяка" рассказала о съемке шоу.