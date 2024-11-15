Терен поцеловал первую девушку на шоу "Холостяк" - кого

Первый пылкий поцелуй на "Холостяк" — кого выбрал Терен
Состоялся первый поцелуй на романтическом реалити-шоу "Холостяк". Ветеран Александр Терен однозначно выбрал свою фаворитку.
Редакция Новини.LIVE отслеживает любовную историю.
Первый поцелуй Терена на шоу "Холостяк"
Главный герой "Холостяка" Александр Терен поцеловал первую девушку. Ею стала мастер по тату Виктория.
Девушке 29 лет, и родом она из Белой Церкви. Неоднократно говорила, что Александр близок ей по вайбу, ценностям и жизненным взглядам.
"Мечтает, чтобы закончилась война. Жить, развивать себя, свое дело, создавать то, что приносит пользу. Работа, преподавание, горы, музыка, танцы и собака — то, что наполняет ее жизнь. Готова на все, что не противоречит ее принципам", — рассказывали о Виктории на проекте.
Ранее мы писали о том, что участница "Холостяка-13" призналась, как попала на шоу. Также мы сообщали, что участница "Холостяка" рассказала о съемке шоу.
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