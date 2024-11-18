Участницу "Холостяка" захейтили из-за признания об инвалидности

Анастасия Анисимова. Фото: Instagram.com/nastyaanisimova

Анастасия Анисимова, участница популярного шоу "Холостяк" и блогер из Харькова, рассказала о своем диагнозе — болезни Аддисона, которая стала причиной хейта в ее сторону. О своем состоянии девушка откровенно заявила в третьем эпизоде шоу.

На своей странице в Instagram она наконец-то ответила на хейт в свой адрес.

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По словам девушки, из-за редкой болезни ее организм не производит кортизол — гормон стресса, без которого жизнь человека невозможна. Сейчас Анастасия постоянно принимает лекарство, чтобы поддерживать нормальное состояние здоровья.

После эфира на девушку посыпались оскорбительные комментарии. Некоторые зрители не поняли, как человек без видимых физических недостатков может называть себя инвалидом. В ответ Анастасия объяснила, что инвалидность — это не только внешний вид, но и потеря здоровья вследствие болезни или травмы.

Настя на свидании с Тереном сделала смелое заявление. Фото: скриншот видео

"Многие люди имеют искаженное представление о том, что такое инвалидность. Это может быть как физическая, так и внутренняя проблема организма. Нет никакой причины смеяться или обесценивать чужую боль", — отметила девушка в своем Instagram.

Болезнь Аддисона также называют "бронзовой" из-за изменения цвета кожи. Анастасия объяснила, что при этом заболевании надпочечники не производят кортизол, что сразу сказывается на самочувствии человека.

"Когда организму не хватает этого гормона, человек буквально "тает" на глазах. Это очень тяжело, но я продолжаю жить полноценно", — написала Анастасия.

Девушка призвала своих критиков не судить о здоровье людей только по их внешнему виду, а лучше узнавать о строении человеческого организма.

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