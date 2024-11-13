Студенти Єльського університету вивчатимуть курс про Бейонсе — деталі

У Єльському університеті викладатимуть курс про Бейонсе
Надзвичайно престижний навчальний заклад з Ліги Плюща вирішив впровадити курс про творчість співачки Бейонсе. Відтепер студенти Єльського університету будуть вивчати життєвий шлях зірки.
Про це повідомляє Associated Press.
Студенти Єльського університету вивчатимуть курс про життя Бейонсе
Курс називатиметься "Бейонсе творить історію: традиція, культура, теорія та політика чорного радикалізму крізь музику". Він охопить творчість співачки Бейонсе у 2013-2024 роках.
Навчальна програма даватиме 1 кредит ECTS, тобто буде 30 годин навчання. На курсі зосередяться на 11 роках творчості Бейонсе та на її впливі на культуру, політику і соціальне середовище.
Викладатиме Дафна Брукс — професорка афроамериканських досліджень Єльського університету. Вона використає репертуар Бейонсе, щоб розповісти про темношкірих інтелектуалів, зокрема письменника-аболіціоніста Фредеріка Дугласа та лауреатки Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон.
"Ми серйозно розбиратимемося, як критика та інтелектуальна робота деяких найбільших американських мислителів резонує з музикою Бейонсе. І розглядатимемо, як можемо використати їхню філософію до творчості співачки", — сказала Брукс.
На заняттях студенти будуть дивитися виступи зірки, обговорювати залученість у політику та життя суспільства.
Професорка вирішила створити курс саме про Бейонсе, адже зірка зосередилась на питаннях раси, статі та сексуальності й змогла через свою творчість показати 400-літню історію африканців в Америці.
Нагадаємо, Бейонсе побила рекорд з кількості номінацій на "Ґреммі". Також зірка підтримувала демократку Камалу Гарріс на американських президентських виборах і поплатилась за це.
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