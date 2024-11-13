Студенти Єльського університету вивчатимуть курс про Бейонсе — деталі

Американська співачка Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce

Надзвичайно престижний навчальний заклад з Ліги Плюща вирішив впровадити курс про творчість співачки Бейонсе. Відтепер студенти Єльського університету будуть вивчати життєвий шлях зірки.

Про це повідомляє Associated Press.

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Курс називатиметься "Бейонсе творить історію: традиція, культура, теорія та політика чорного радикалізму крізь музику". Він охопить творчість співачки Бейонсе у 2013-2024 роках.

Навчальна програма даватиме 1 кредит ECTS, тобто буде 30 годин навчання. На курсі зосередяться на 11 роках творчості Бейонсе та на її впливі на культуру, політику і соціальне середовище.

Викладатиме Дафна Брукс — професорка афроамериканських досліджень Єльського університету. Вона використає репертуар Бейонсе, щоб розповісти про темношкірих інтелектуалів, зокрема письменника-аболіціоніста Фредеріка Дугласа та лауреатки Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон.

"Ми серйозно розбиратимемося, як критика та інтелектуальна робота деяких найбільших американських мислителів резонує з музикою Бейонсе. І розглядатимемо, як можемо використати їхню філософію до творчості співачки", — сказала Брукс.

На заняттях студенти будуть дивитися виступи зірки, обговорювати залученість у політику та життя суспільства.

Професорка вирішила створити курс саме про Бейонсе, адже зірка зосередилась на питаннях раси, статі та сексуальності й змогла через свою творчість показати 400-літню історію африканців в Америці.

Нагадаємо, Бейонсе побила рекорд з кількості номінацій на "Ґреммі". Також зірка підтримувала демократку Камалу Гарріс на американських президентських виборах і поплатилась за це.