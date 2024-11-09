Бейонсе побила рекорд в історії Grammy — деталі

Співачка Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Американська діва Бейонсе цьогоріч зібрала найбільше номінацій на премію Американської академії мистецтва і науки звукозапису. Зірка позмагається 11 разів за звання "найкращої".

Список претендентів у 94 категоріях було опубліковано на сайті.

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Співачка Бейонсе лідирує за кількістю номінацій, ставши найбільш номінованим артистом в історії премії Grammy.

Бейонсе отримала 11 номінацій, зокрема за альбом, пісню і запис року за музику з її кантрі-альбому Cowboy Carter. Зірка зібрала за свою кар'єру вже 99 номінацій, однак досі ще не вигравала головну нагороду — альбом року.

У рейтингу за кількістю номінацій другими стали Кендрік Ламар, Charli XCX і Біллі Айліш. Кожен з них отримав по сім. На одну менше у Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер і Чаппелл Роан.

67-ма премія Grammy відбудеться у Лос-Анджелесі у неділю, 2 лютого. Перед врученням нагород із 12 грудня 2024 року до 3 січня 2025 року буде фінальне голосування.

Нагадаємо співачка Бейонсе потрапила під шквал критики через публічну підтримку політикині Камали Гарріс на виборах США.

Раніше ми розповідали теорію змови щодо Бейонсе та її негативного впливу на зірок, які виграють Grammy.