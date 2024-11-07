Бейонсе підтримала Гарріс і нарвалась на хейт — що сталося

Співачка Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Американська співачка Бейонсе знову потрапила під хвилю хейту. Зірка публічно підтримала кандидатку в президенти США Камалу Гарріс, що не сподобалось її фанатам.

Хейтери заполонили коментарі артистки в Instagram.

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Бейонсе підтримала Гарріс і нарвалася на хейт

Популярна світська діва та співачка Бейонсе підтримувала кандидатку від демократів Камілу Гарріс на президентських виборах в США. Зірка виклала в соцмережі декілька постів, присвячених політикині. На одному з відео вдягнула футболку з архівним фото Гарріс.

Камала Гарріс програла республіканцю Дональду Трампу і через це Бейонсе стала ціллю для булінгу в соцмережах. Також вплинув скандал навколо її друга та репера P. Diddy.

Дівчинко, бувай, тобі заплатили 10 мільйонів, щоб підтримати її. Коли ви останній раз ходили до продуктового магазину? Вам байдуже і на жінок, і на темношкірих.

Люди навчилися більше не довіряти зіркам.

Сатаніст підтримує Камалу.

Показуєш, як ти сідаєш у свій приватний літак, поки більшість із нас бореться в цій економіці. Я не думаю, що це хороший спосіб отримати голоси.

Вечірка P. Diddy пішла не за планом.

Бейонсе невдало підтримала Камалу Гарріс. Фото: instagram/beyonce

Нагадаємо, відома модель Ембер Роуз висміяла співачку після її промови під час передвиборчої агітації Камали Гарріс.Також Бейонсе приміряла образи Памели Андерсон.