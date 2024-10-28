Ембер Роуз пожартувала про Бейонсе на мітингу Камали Гарріс 

Американська модель Ембер Роуз. Фото: Instagram/amberrose

Напередодні американська співачка Бейонсе виступила з промовою на підтримку кандидатки в президенти США Камали Гарріс. Втім з цього приводу пожартувала популярна модель Ембер Роуз.

Про це повідомляє таблоїд TMZ.

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Після того, як з’явилось відео з мітингу Камали Гарріс, який був присвячений правам на аборти, Ембер Роуз залишила коментар в соцмережах про Бейонсе.

"Вона так хоче бути мною. Буквально забрала всю мою промову", — написала 41-річна скандальна модель, лише на Instagram якої підписані понад 24 млн фолловерів.

Ембер Роуз прокоментувала виступ Бейонсе на мітингу Камали Гарріс. Фото: X/purethiquekj

В мережі почали хейтити Роуз. Річ у тому, що вона публічно підтримала основного конкурента Камали Гарріс на президентських виборах — політика, бізнесмена і колишнього президента США Дональда Трампа.

Після розголосу скандалу Роуз заявила — вона і не думала "кидати тінь" на Бейонсе. Ембер обурилась, що неможливо просто пожартувати без потрапляння в міжнародні новини. За словами моделі, вона часто публічно кепкує над друзями. А через те, що з Бейонсе вони декілька разів бачились, то вважає співачку своєю приятелькою.

Рекордсменка премії "Ґреммі" не стала коментувати витівку моделі. На тлі розслідування щодо репера P. Diddy, Бейонсе та її чоловіка, музичного виконавця Jay-Z активно обговорюють в мережі. Зірковому подружжю закидають численні теорії змов. Серед них й усунення конкурентів у шоу-бізнесі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бейонсе на тлі скандалу з P. Diddy випустила власні парфуми. Також ми розповідали, що попри гучні звинувачення напівоголена Бейонсе позувала на камеру з чоловіком.