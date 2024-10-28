Эмбер Роуз пошутила о Бейонсе на митинге Камалы Харрис

Американская модель Эмбер Роуз. Фото: Instagram/amberrose

Накануне американская певица Бейонсе выступила с речью в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Впрочем, по этому поводу пошутила популярная модель Эмбер Роуз.

Об этом сообщает таблоид TMZ.

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После того как появилось видео с митинга Камалы Харрис, посвященного правам на аборты, Эмбер Роуз оставила комментарий в соцсетях про Бейонсе.

"Она так хочет быть мной. Буквально забрала всю мою речь", — написала 41-летняя скандальная модель, на которую лишь в Instagram подписаны более 24 млн фолловеров.

Эмбер Роуз прокомментировала выступление Бейонсе на митинге Камалы Харрис. Фото: X/purethiquekj

В сети начали хейтить Роуз. Дело в том, что она публично поддержала основного конкурента Камалы Харрис на президентских выборах — политика, бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа.

После огласки скандала Роуз заявила — она и не думала "бросать тень" на Бейонсе. Эмбер возмутилась, что невозможно просто подшутить без попадания в международные новости. По словам модели, она часто публично насмехается над друзьями. А так как с Бейонсе они несколько раз виделись, то считает певицу своей приятельницей.

Рекордсменка премии "Грэмми" не стала комментировать выходку модели. На фоне расследования относительно репера P. Diddy, Бейонсе и ее мужа, музыкального исполнителя Jay-Z активно обсуждают в сети. Звездных супругов обвиняют в многочисленных теориях заговоров. Среди них и устранение конкурентов в шоу-бизнесе.

Напомним, ранее мы писали, что Бейонсе на фоне скандала с P. Diddy выпустила собственные духи. Также мы рассказывали, что, несмотря на громкие обвинения полуобнаженного, Бейонсе позировала на камеру с мужем.