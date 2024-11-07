Бейонсе поддержала Гаррис и нарвалась на хейт — что произошло

Певица Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Американская певица Бейонсе снова попала под волну хейта. Звезда публично поддержала кандидата в президенты США Камалу Харрис, что не понравилось ее фанатам.

Хейтеры заполонили комментарии артистки в Instagram.

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Популярная светская дива и певица Бейонсе поддерживала кандидатку от демократов Камилу Харрис на президентских выборах в США. Звезда выложила в соцсети несколько постов, посвященных политику. На одном из видео надела футболку с архивным фото Харрис.

Камала Харрис проиграла республиканцу Дональду Трампу, и поэтому Бейонсе стала целью для буллинга в соцсетях. Также повлиял скандал вокруг ее друга и репера P. Diddy.

Девочка, пока-пока, тебе заплатили 10 миллионов, чтобы поддержать ее. Когда вы последний раз ходили в продуктовый магазин? Вам безразличны и женщины, и темнокожие.

Люди научились больше не доверять звездам.

Сатанист поддерживает Камалу.

Показываешь, как ты садишься в свой частный самолет, пока большинство из нас борется в этой экономике. Я не думаю, что это хороший способ получить голоса.

Вечеринка P. Diddy пошла не по плану.

Бейонсе неудачно поддержала Камалу Харрис. Фото: instagram/beyonce

Напомним, известная модель Эмбер Роуз высмеяла певицу после ее речи во время предвыборной агитации Камалы Гаррис. Также Бейонсе примеряла образы Памелы Андерсон.