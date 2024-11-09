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Бейонсе побила рекорд по количеству номинаций на Grammy

9 ноября 2024 08:14
Светлана Заболотная - Редактор
Бейонсе побила рекорд в истории Grammy.
Певица Бейонсе. Фото: instagram/beyonce
Светлана Заболотная - Редактор

Американская дива Бейонсе в этом году собрала больше всего номинаций на премию Американской академии искусства и науки звукозаписи. Звезда сразится 11 раз за звание "лучшей".

Список участников в 94 категориях был опубликован на сайте.

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Бейонсе выдвинули в 11 номинациях на Grammy

Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций, став самым номинированным артистом в истории премии Grammy.

Бейонсе получила 11 номинаций, в том числе за альбом, песню и запись года за музыку из ее кантри-альбома Cowboy Carter. Звезда собрала за свою карьеру уже 99 номинаций, однако до сих пор не выигрывала главную награду — альбом года.

В рейтинге по количеству номинаций вторыми стали Кендрик Ламар, Charli XCX и Билли Айлиш. Каждый из них получил по семь. На одну меньше у Тейлор Свифт, Сабрины Карпентер и Чаппелл Роан.

67-я премия Grammy состоится в Лос-Анджелесе в воскресенье, 2 февраля. Перед вручением наград с 12 декабря 2024 года по 3 января 2025 года будет финальное голосование.

Напомним певица Бейонсе попала под шквал критики из-за публичной поддержки политике Камалы Харрис на выборах США.

Ранее мы рассказывали теорию заговора по Бейонсе и его негативному влиянию на звезд, выигравших Grammy.

Grammy США премия певица Бейонсе

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