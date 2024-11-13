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В Йельском университете будут преподавать курс о Бейонсе

13 ноября 2024 08:14
Светлана Заболотная - Редактор
Студенты Йельского университета будут изучать курс о Бейонсе.
Американская певица Бейонсе. Фото: Instagram/beyonce
Светлана Заболотная - Редактор

Чрезвычайно престижное учебное заведение из Лиги Плюща решило внедрить курс о творчестве певицы Бейонсе. Теперь студенты Йельского университета будут изучать жизненный путь звезды.

Об этом сообщает Associated Press.

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Студенты Йельского университета будут изучать курс о жизни Бейонсе

Курс будет называться "Бейонсе творит историю: традиция, культура, теория и политика черного радикализма через музыку". Он охватит творчество певицы Бейонсе в 2013-2024 годах.

Учебная программа будет давать 1 кредит ECTS, то есть — 30 часов обучения. На курсе сосредоточатся на 11 годах творчества Бейонсе и ее влиянии на культуру, политику и социальную среду.

Преподавать будет Дафна Брукс — профессор афро-американских исследований Йельского университета. Она использует репертуар Бейонсе, чтобы рассказать о темнокожих интеллектуалах, в частности писателя-аболициониста Фредерика Дугласа и лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон.

"Мы будем серьезно разбираться, как критика и интеллектуальная работа некоторых крупнейших американских мыслителей резонирует с музыкой Бейонсе. И будем рассматривать, как можем использовать их философию в творчестве певицы", — сказала Брукс.

На занятиях студенты будут смотреть выступления звезды, обсуждать вовлеченность в политику и жизнь общества.

Профессор решила создать курс именно о Бейонсе, ведь звезда сосредоточилась на вопросах расы, пола и сексуальности и смогла через свое творчество показать 400-летнюю историю африканцев в Америке.

Напомним, Бейонсе побила рекорд по количеству номинаций на "Гремми". Также звезда поддерживала демократку Камалу Харрис на американских президентских выборах и поплатилась за это.

Университет США учеба певица Бейонсе

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