Бейонсе обійшла Jay-Z за номінаціями премії Греммі

Американські музичні виконавці Бейонсе та Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

Напередодні американська співачка Бейонсе отримала 11 номінацій на престижну премію "Ґреммі-2025", яку часто називають музичним "Оскаром". Саме вони допомогли відірватися титулованій артистці від свого чоловіка, репера Jay-Z в престижному рейтингу.

Про це повідомляє BBC.

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До того, як Американська академія звукозапису оголосила імена номінантів, Бейонсе та Jay-Z мали по 88 номінацій у своїй кар’єрі на отримання бажаного золотого грамофона. Втім завдяки останньому альбому артистки, Cowboy Carter, тепер вона має 99 номінацій і значно відірвалась від чоловіка.

Тепер Jay-Z посідає другу сходинку в престижному рейтингу. Бронза в колишнього учасника гурту The Beatles, британського музиканта Пола Маккартні. У нього 84 номінації. Четверта сходинка в американського продюсера Квінсі Джонса (80 номінацій). Легендарний артист помер на початку цього місяця на 92-му році життя.

П'ятірку замикає скандальний репер Каньє Вест та 92-річний композитор Джон Вільямс. В них по 76 номінацій. Останній написав музику до таких відомих фільмів, як Зоряні війни", "Індіана Джонс", "Парк Юрського періоду", "Щелепи", "Сам удома", "Гаррі Поттер" та інших.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що донька Майкла Джексона замаскувала 80 татуювань заради "Ґреммі". Також ми писали, що співачка Світлана Лобода першою серед українських знаменитостей заспівала для "Ґреммі".