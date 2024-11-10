Бейонсе обошла Jay-Z по номинациям премии "Грэмми"

Американские музыкальные исполнители Бейонсе и Jay-Z. Фото: Instagram/beyonce

Накануне американская певица Бейонсе получила 11 номинаций на престижную премию "Грэмми-2025", которую часто называеют музыкальным "Оскаром". Именно они помогли оторваться титулованной артистке от своего мужа, рэпера Jay-Z в престижном рейтинге.

Об этом сообщает BBC.

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До того как Американская академия звукозаписи объявила имена номинантов, Бейонсе и Jay-Z имели по 88 номинаций в своей карьере на получение желанного золотого граммофона. Впрочем, благодаря последнему альбому артистки, Cowboy Carter, теперь она имеет 99 номинаций и значительно оторвалась от мужа.

Теперь Jay-Z занимает второе место в престижном рейтинге. Бронза у бывшего участника группы The Beatles, британского музыканта Пола Маккартни. У него 84 номинации. Четвертое место у американского продюсера Квинси Джонса (80 номинаций). Легендарный артист скончался в начале этого месяца на 92-м году жизни.

Пятерку замыкают скандальный рэпер Канье Уэст и 92-летний композитор Джон Уильямс. У них по 76 номинаций. Последний написал музыку к таким известным фильмам как "Звездные войны", "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода", "Челюсти", "Один дома", "Гарри Поттер" и других.

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