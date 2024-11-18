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Тіна Кароль замилувала фото з дорослим сином

18 листопада 2024 08:42
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Син Тіни Кароль здивував фанатів — нове фото Веніаміна
Тіна Кароль. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Українська співачка Тіна Кароль відома своєю вишуканою елегантністю та витонченістю, знову здивувала шанувальників. Цього разу увагу привернула не її нова пісня чи сценічний образ, а щирий та зворушливий сімейний кадр з 15-річним сином Веніаміном.

Артистка поділилась новим фото з сином в Instagram.

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Син зірки навчається у Великій Британії, тому їхня зустріч стала для обох особливо очікуваною та сповненою теплих емоцій.

Який зараз має вигляд син Тіни Кароль

На опублікованій світлині видно, як сильно підріс і змінився Веніамін. Ще кілька місяців тому хлопець носив свої характерні кучері, які завжди захоплювали прихильників. Проте тепер він обрав новий стиль — коротку акуратну стрижку, яка підкреслила його зрілість.

Тіна Кароль замилувала фото з дорослим сином - фото 1
Син Тіни Кароль. Фото: Instagram.com/tina_karol

Така зміна іміджу викликала хвилю обговорень у мережі: прихильники артистки відзначили, як швидко дорослішає Веніамін.

Тіна, яка вирушила до Великої Британії, щоб провідати Веніаміна, для зустрічі обрала зручний спортивний стиль. Вона одягнула комплект у спокійних нейтральних тонах — худі та спортивні штани, що доповнили образ турботливої мами.

Тіна Кароль замилувала фото з дорослим сином - фото 2
Тіна Кароль обрала для поїздки зручний стиль. Фото: Instagram.com/tina_karol

Ніяких сценічних перевтілень чи яскравих нарядів — лише справжність і природність. Такий вибір підкреслив домашню атмосферу та тепло сімейного возз’єднання.

Користувачі мережі не залишилися байдужими до цих кадрів. У коментарях прихильники засипали співачку та її сина компліментами, зазначивши, наскільки щирою і душевною виглядає їхня зустріч. 

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль відреагувала на чутки про новий роман.

Також ми повідомляли, що Тіна Кароль у ліжку засвітила пишний бюст.

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