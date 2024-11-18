Сын Тины Кароль удивил фанатов — новое фото Вениамина

Тина Кароль восхитила фото со взрослым сыном
Украинская певица Тина Кароль, известна своей изысканной элегантностью и утонченностью, снова удивила поклонников. На этот раз привлекла внимание не ее новая песня или сценический образ, а искренний и трогательный семейный кадр с 15-летним сыном Вениамином.
Артистка поделилась новым фото с сыном в Instagram.
Сын звезды учится в Великобритании, поэтому их встреча стала для обоих особенно ожидаемой и исполненной теплых эмоций.
Как сейчас выглядит сын Тины Кароль
На опубликованном фото видно, как сильно подрос и изменился Вениамин. Еще несколько месяцев назад парень носил свои характерные кудри, которые всегда увлекали поклонников. Однако теперь он выбрал новый стиль — короткую аккуратную стрижку, подчеркнувшую его зрелость.
Такое изменение имиджа вызвало волну обсуждений в сети: поклонники артистки отметили, как быстро взрослеет Вениамин.
Тина, отправившаяся в Великобританию, чтобы навестить Вениамина, для встречи выбрала удобный спортивный стиль. Она одела комплект в спокойных нейтральных тонах — худи и спортивные штаны, дополнившие образ заботливой мамы.
Никаких сценических перевоплощений или ярких нарядов — только подлинность и естественность. Такой выбор подчеркнул домашнюю атмосферу и тепло семейного воссоединения.
Пользователи сети не остались безучастными к этим кадрам. В комментариях поклонники засыпали певицу и ее сына комплиментами.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.
Также мы сообщали, что Тина Кароль в постели зажгла пышный бюст.
Читайте Новини.LIVE!