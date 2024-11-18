Сын Тины Кароль удивил фанатов — новое фото Вениамина

Тина Кароль. Фото: скриншот видео

Украинская певица Тина Кароль, известна своей изысканной элегантностью и утонченностью, снова удивила поклонников. На этот раз привлекла внимание не ее новая песня или сценический образ, а искренний и трогательный семейный кадр с 15-летним сыном Вениамином.

Артистка поделилась новым фото с сыном в Instagram.

Читайте также:

Сын звезды учится в Великобритании, поэтому их встреча стала для обоих особенно ожидаемой и исполненной теплых эмоций.

Как сейчас выглядит сын Тины Кароль

На опубликованном фото видно, как сильно подрос и изменился Вениамин. Еще несколько месяцев назад парень носил свои характерные кудри, которые всегда увлекали поклонников. Однако теперь он выбрал новый стиль — короткую аккуратную стрижку, подчеркнувшую его зрелость.

Сын Тины Кароль. Фото: Instagram.com/tina_karol

Такое изменение имиджа вызвало волну обсуждений в сети: поклонники артистки отметили, как быстро взрослеет Вениамин.

Тина, отправившаяся в Великобританию, чтобы навестить Вениамина, для встречи выбрала удобный спортивный стиль. Она одела комплект в спокойных нейтральных тонах — худи и спортивные штаны, дополнившие образ заботливой мамы.

Тина Кароль выбрала для поездки удобный стиль. Фото: Instagram.com/tina_karol

Никаких сценических перевоплощений или ярких нарядов — только подлинность и естественность. Такой выбор подчеркнул домашнюю атмосферу и тепло семейного воссоединения.

Пользователи сети не остались безучастными к этим кадрам. В комментариях поклонники засыпали певицу и ее сына комплиментами.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.

Также мы сообщали, что Тина Кароль в постели зажгла пышный бюст.