Тіна Кароль без макіяжу засвітила пишний бюст - фото

Тіна Кароль у ліжку засвітила пишний бюст
Співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників новими селфі. Зірка показала, як проводить час вечорами у ліжку.
Світлинами артистка поділилася в своєму Instagram-каналі.
Тіна Кароль покрасувалася у ліжку
Пізно ввечері знаменитість опублікувала фото, на яких показала, як після важкого дня насолоджується читанням.
У напівтемряві Кароль без макіяжу та фільтрів позувала у ліжку із книгою.
Однак привернула увагу фанів співачка не лише своїм хобі, а й глибоким декольте. Зірка показалася на фото у чорній майці, яка підкреслила її пишний бюст.
На одному з кадрів Кароль з усмішкою спробувала наче ненароком спробувала прикрити декольте.
Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників сміливим образом в новій фотосесії та заговорила про кохання.
Також днями співачка простояла у планці 13 хвилин та відповіла на каверзні запитання.
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