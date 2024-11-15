Тіна Кароль без макіяжу засвітила пишний бюст - фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників новими селфі. Зірка показала, як проводить час вечорами у ліжку.

Світлинами артистка поділилася в своєму Instagram-каналі.

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Пізно ввечері знаменитість опублікувала фото, на яких показала, як після важкого дня насолоджується читанням.

У напівтемряві Кароль без макіяжу та фільтрів позувала у ліжку із книгою.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Однак привернула увагу фанів співачка не лише своїм хобі, а й глибоким декольте. Зірка показалася на фото у чорній майці, яка підкреслила її пишний бюст.

Тіна Кароль засвітила бюст. Фото: instagram.com/tina_karol

На одному з кадрів Кароль з усмішкою спробувала наче ненароком спробувала прикрити декольте.

Тіна Кароль без макіяжу. Фото: instagram.com/tina_karol

Раніше Тіна Кароль захопила шанувальників сміливим образом в новій фотосесії та заговорила про кохання.

Також днями співачка простояла у планці 13 хвилин та відповіла на каверзні запитання.