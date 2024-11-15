Тина Кароль без макияжа засветила пышный бюст.

Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников новыми селфи. Звезда показала, как проводит время по вечерам в постели.

Фотографиями артистка поделилась в своем Instagram-канале.

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Тина Кароль покрасовалась в постели

Поздним вечером знаменитость опубликовала фото, на которых показала, как после тяжелого дня наслаждается чтением.

В полумраке Кароль без макияжа и фильтров позировала в постели с книгой.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Однако привлекла внимание фанатов певица не только своим хобби, но и глубоким декольте. Звезда показалась на фото в черной майке, подчеркнувшей ее пышный бюст.

Тина Кароль засветила бюст. Фото: instagram.com/tina_karol

На одном из кадров Кароль с улыбкой попыталась как будто невзначай прикрыть декольте.

Тина Король без макияжа. Фото: instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль увлекла поклонников смелым образом в новой фотосессии и заговорила о любви.

Также на днях певица простояла в планке 13 минут и ответила на каверзные вопросы.