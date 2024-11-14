Тіна Кароль спокусила фанатів відвертою фотосесією — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль постала у новому образі. Зірка вдягнулась повністю у кремовий образ і оголила спину. Прихильники в захваті від її краси.

Нові світлини артистка виклала в Instagram.

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Співачка нагадала прихильникам, що вона з кожним роком стає лише красивішою. Тіна Кароль знялась у пальто на голе тіло. Під низ вдягнула лише білосніжні колготи та доповнила образ туфлями-човниками в тон.

"Бігають мурашки, капають сльозинки. Немає без кохання у житті родзинки", — написала зірка.

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль у пальті на голе тіло. Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль на новій фотосесії. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль стояла у планці і відповідала на запитання. Також вона прокоментувала чутки про її новий роман.