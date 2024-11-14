Тіна Кароль спокусила фанатів відвертою фотосесією — фото

Тіна Кароль у пальто на голе тіло заговорила про кохання
Українська співачка Тіна Кароль постала у новому образі. Зірка вдягнулась повністю у кремовий образ і оголила спину. Прихильники в захваті від її краси.
Нові світлини артистка виклала в Instagram.
Тіна Кароль спокусила фанатів пікантною фотосесією
Співачка нагадала прихильникам, що вона з кожним роком стає лише красивішою. Тіна Кароль знялась у пальто на голе тіло. Під низ вдягнула лише білосніжні колготи та доповнила образ туфлями-човниками в тон.
"Бігають мурашки, капають сльозинки. Немає без кохання у житті родзинки", — написала зірка.
Нагадаємо, співачка Тіна Кароль стояла у планці і відповідала на запитання. Також вона прокоментувала чутки про її новий роман.
Читайте Новини.LIVE!