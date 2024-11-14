Тина Кароль соблазнила фанатов откровенной фотосессией — фото

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль предстала в новом образе. Звезда оделась полностью в кремовый образ и обнажила спину. Фанаты в восторге от ее красоты.

Новые фотографии артистка выложила в Instagram.

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Певица напомнила поклонникам, что она с каждым годом становится только красивее. Тина Кароль оделась в пальто на голое тело. Под низ надела только белоснежные колготки и дополнила образ туфлями-лодочками в тон.

"Бегают муравьи, капают слезинки. Нет без любви в жизни изюминки", — написала звезда.

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль в пальто на голое тело. Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль на новой фотосессии Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, певица Тина Кароль стояла в планке и отвечала на вопросы. Также она прокомментировала слухи о ее новом романе.