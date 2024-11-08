Тіна Кароль відповіла на чутки про нові стосунки — фото

Тіна Кароль відреагувала на чутки про новий роман
Співачка Тіна Кароль ретельно приховує своє особисте життя від сторонніх очей. Саме тому час від часу зірці приписують нові таємні романи.
Артистка відреагувала на чутки про нові стосунки в Instagram.
Тіна Кароль прокоментувала новий роман
Співачка поспілкувалася зі своїми шанувальниками в соцмережі та відповіла на чисельні запитання про особисте життя.
Тіна зізналася, що намагається не звертати уваги на обговорення в мережі.
"Плітки це ж плітки. Так і ставлюся, як до чогось окремого, що плететься десь", — відповіла Кароль.
Нещодавно подейкували, що Тіна Кароль закрутила роман із молодшим на дев'ять років бізнесменом. Однак співачка не підтверджує нові стосунки.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася підтягнутою фігурою в стильній фотосесії.
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