Тіна Кароль відповіла на чутки про нові стосунки — фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль ретельно приховує своє особисте життя від сторонніх очей. Саме тому час від часу зірці приписують нові таємні романи.

Артистка відреагувала на чутки про нові стосунки в Instagram.

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Співачка поспілкувалася зі своїми шанувальниками в соцмережі та відповіла на чисельні запитання про особисте життя.

Тіна зізналася, що намагається не звертати уваги на обговорення в мережі.

"Плітки це ж плітки. Так і ставлюся, як до чогось окремого, що плететься десь", — відповіла Кароль.

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Нещодавно подейкували, що Тіна Кароль закрутила роман із молодшим на дев'ять років бізнесменом. Однак співачка не підтверджує нові стосунки.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася підтягнутою фігурою в стильній фотосесії.