Тіна Кароль приголомшила складними асанами з йоги - фото

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль відома прихильниця йоги. Зірка в черговий раз продемонструвала шанувальникам свої вміння.

Артистка поділилася в Instagram кадрами з тренування.

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Виконавиця чимало часу приділяє заняттям йогою та вже досягла високих результатів у цій справі.

Цього разу Тіна знову показалася на килимку та продемонструвала декілька складних асан. Співачка похизувалася розтяжкою та тим, як вміло стоїть на руках.

Тіна Кароль на тренуванні. Фото: instagram.com/tina_karol

Для тренування зірка обрала обтислий комбінезон чорного кольору з відкритою спиною та глибоким декольте. Співачка розпустила волосся та обійшлася без макіяжу.

Нагадаємо, нещодавно оголена Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників ранковим селфі з ліжка.

Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука пригадала свій останній візит до спортзалу.