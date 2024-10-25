Тіна Кароль приголомшила складними асанами з йоги - фото

Тіна Кароль приголомшила вміннями на килимку для йоги
Співачка Тіна Кароль відома прихильниця йоги. Зірка в черговий раз продемонструвала шанувальникам свої вміння.
Артистка поділилася в Instagram кадрами з тренування.
Тіна Кароль здивувала надскладними асанами
Виконавиця чимало часу приділяє заняттям йогою та вже досягла високих результатів у цій справі.
Цього разу Тіна знову показалася на килимку та продемонструвала декілька складних асан. Співачка похизувалася розтяжкою та тим, як вміло стоїть на руках.
Для тренування зірка обрала обтислий комбінезон чорного кольору з відкритою спиною та глибоким декольте. Співачка розпустила волосся та обійшлася без макіяжу.
Нагадаємо, нещодавно оголена Тіна Кароль розбурхала уяву шанувальників ранковим селфі з ліжка.
Раніше вагітна дружина Володимира Остапчука пригадала свій останній візит до спортзалу.
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