Тина Кароль ошеломила сложными асанами по йоге — фото

Тина Кароль ошеломила умениями на коврике для йоги
Певица Тина Кароль известная поклонница йоги. Звезда в очередной раз продемонстрировала поклонникам свои навыки.
Артистка поделилась в Instagram кадрами по тренировкам.
Тина Кароль удивила сверхсложными асанами
Исполнительница много времени уделяет занятиям йогой и достигла высоких результатов по этому делу.
На этот раз Тина снова показалась на коврике и продемонстрировала несколько сложных асан. Певица похвасталась растяжкой и тем, как умело стоит на руках.
Для тренировки звезда выбрала облегающий комбинезон черного цвета с открытой спиной и глубоким декольте. Певица распустила волосы и обошлась без макияжа.
Напомним, недавно обнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников утренним селфи с кровати.
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