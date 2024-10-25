Тина Кароль ошеломила сложными асанами по йоге — фото

Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль известная поклонница йоги. Звезда в очередной раз продемонстрировала поклонникам свои навыки.

Артистка поделилась в Instagram кадрами по тренировкам.

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Исполнительница много времени уделяет занятиям йогой и достигла высоких результатов по этому делу.

На этот раз Тина снова показалась на коврике и продемонстрировала несколько сложных асан. Певица похвасталась растяжкой и тем, как умело стоит на руках.

Тина Кароль на тренировке. Фото: instagram.com/tina_karol

Для тренировки звезда выбрала облегающий комбинезон черного цвета с открытой спиной и глубоким декольте. Певица распустила волосы и обошлась без макияжа.

Напомним, недавно обнаженная Тина Кароль взбудоражила воображение поклонников утренним селфи с кровати.

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