Тіна Кароль оголила животик в обтислому топі

Тіна Кароль у білому топі та денімі похизувалася пласким та підтягнутим животиком
Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася підтягнутою фігурою в стильному образі. Шанувальники зірки помічають, що з роками вона стає лише ще привабливішою.
Фото вона поділилась Stories на своїй сторінці в Instagram.
Нова фотосесія Тіни Кароль
Артистка поділилася чорно-білими кадрами, на яких позує перед камерою у світлому топі та широких джинсах із дірками та необробленим низом, які нині на піку популярності. Речі вдало підкреслили тендітну фігуру зірки. Образ Кароль доповнила образ недбалим пучком та натуральним макіяжем із акцентом на губи.
"Гляну в очі все розкажуть", — підписала фото виконавиця.
Українці оцінили образ артистки. Багато користувачів соцмережі похвалили стиль та фігуру зірки.
Нагадаємо, днями Тіна Кароль зачарувала чуттєвими кадрами у напівпрозорому вбранні. А також зірка відреагувала на критику в соцмережах.
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