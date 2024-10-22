Тіна Кароль оголила животик в обтислому топі

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася підтягнутою фігурою в стильному образі. Шанувальники зірки помічають, що з роками вона стає лише ще привабливішою.

Фото вона поділилась Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка поділилася чорно-білими кадрами, на яких позує перед камерою у світлому топі та широких джинсах із дірками та необробленим низом, які нині на піку популярності. Речі вдало підкреслили тендітну фігуру зірки. Образ Кароль доповнила образ недбалим пучком та натуральним макіяжем із акцентом на губи.

"Гляну в очі все розкажуть", — підписала фото виконавиця.

Співачка Тіна Кароль у новому образі. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль оголила прес. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль зачарувала новими фото. Фото: instagram.com/tina_karol

Українці оцінили образ артистки. Багато користувачів соцмережі похвалили стиль та фігуру зірки.

Коментарі під фото Тіни Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, днями Тіна Кароль зачарувала чуттєвими кадрами у напівпрозорому вбранні. А також зірка відреагувала на критику в соцмережах.