Тина Кароль обнажила животик в облегающем топе

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в стильном образе. Поклонники звезды замечают, что с годами она становится еще привлекательнее.

Фото она поделилась Stories на своей странице в Instagram.

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Артистка поделилась черно-белыми кадрами, на которых позирует перед камерой в светлом топе и широких джинсах с дырками и необработанным низом, которые ныне на пике популярности. Вещи удачно подчеркнули хрупкую фигуру звезды. Кароль дополнила образ небрежным пучком и натуральным макияжем с акцентом на губы.

"Посмотрю в глаза все расскажут", — подписала фото исполнительница.

Певица Тина Кароль в новом образе. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль обнажила пресс. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль очаровала новыми фото. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинцы оценили образ артистки. Многие пользователи соцсети похвалили стиль и фигуру звезды.

Комментарии под фото Тины Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, на днях Тина Кароль очаровала чувственными кадрами в полупрозрачных одеждах. А также звезда отреагировала на критику в соцсетях.