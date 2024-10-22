Тина Кароль обнажила животик в облегающем топе

Тина Кароль в белом топе и дениме похвасталась плоским и подтянутым животиком
Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в стильном образе. Поклонники звезды замечают, что с годами она становится еще привлекательнее.
Фото она поделилась Stories на своей странице в Instagram.
Новая фотосессия Тины Кароль
Артистка поделилась черно-белыми кадрами, на которых позирует перед камерой в светлом топе и широких джинсах с дырками и необработанным низом, которые ныне на пике популярности. Вещи удачно подчеркнули хрупкую фигуру звезды. Кароль дополнила образ небрежным пучком и натуральным макияжем с акцентом на губы.
"Посмотрю в глаза все расскажут", — подписала фото исполнительница.
Украинцы оценили образ артистки. Многие пользователи соцсети похвалили стиль и фигуру звезды.
Напомним, на днях Тина Кароль очаровала чувственными кадрами в полупрозрачных одеждах. А также звезда отреагировала на критику в соцсетях.
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