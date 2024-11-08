Тина Кароль ответила на слухи о новых отношениях — фото

Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Именно поэтому иногда звезды приписывают новые тайные романы.

Артистка отреагировала на слухи о новых отношениях в Instagram.

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Певица пообщалась со своими поклонниками в соцсети и ответила на многочисленные вопросы о личной жизни.

Тина призналась, что пытается не обращать внимания на обсуждение в сети.

"Плетни это же сплетни. Так и отношусь, как к чему-то отдельному, что плетется где-то", — ответила Кароль.

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Недавно говорили, что Тина Кароль закрутила роман с младшим на девять лет бизнесменом. Однако певица не подтверждает новые отношения.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в стильной фотосессии.