Тина Кароль ответила на слухи о новых отношениях — фото

Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе
Певица Тина Кароль тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Именно поэтому иногда звезды приписывают новые тайные романы.
Артистка отреагировала на слухи о новых отношениях в Instagram.
Тина Кароль прокомментировала новый роман
Певица пообщалась со своими поклонниками в соцсети и ответила на многочисленные вопросы о личной жизни.
Тина призналась, что пытается не обращать внимания на обсуждение в сети.
"Плетни это же сплетни. Так и отношусь, как к чему-то отдельному, что плетется где-то", — ответила Кароль.
Недавно говорили, что Тина Кароль закрутила роман с младшим на девять лет бизнесменом. Однако певица не подтверждает новые отношения.
Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась подтянутой фигурой в стильной фотосессии.
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