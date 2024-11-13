Тіна Кароль у планці відповіла на каверзні питання - відео

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників своїми фізичними вміннями. Зірка не лише стояла в планці 13 хвилин, а й відповідала на питання фанів в цей час.

Відео знаменитість поділилася в своєму акаунті в TikTok.

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Тіна Кароль в планці відповіла на каверзні питання

Співачка кинула сама собі виклик та показала, що зможе простояти у планці цілих 11 хвилин. Тіні вдалося не просто впоратися із завданням, а й перевиконати його — зірка простояла у складній позі цілих 13 хвилин.

Паралельно із цим артистка відповіла на запитання, які їй поставили шанувальники. Фанати цікавилися не лише творчими планами зірки, а й особистим життям.

Так, у співачки поцікавилися чому її обранці "молодші за неї або багатії".

"Внесемо ясність. Це обранці по здогадкам ЗМІ, блогерів тощо. Знаючи мене, бачачи мене, чи дізналися б ви правду?", — відповіла Тіна.

Здивувала Кароль і відповіддю на запитання про свої мрії. Артистка зізналася, що дуже хоче, аби в неї була донечка.

Раніше Тіна Кароль прокоментувала чутки про нові стосунки. Також співачка приголомшила своїми вміннями на килимку для йоги.