Тина Король. Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль удивила поклонников своими физическими умениями. Звезда не только стояла в планке 13 минут, но и отвечала на вопросы фанатов в это время.

Видео знаменитость поделилась в своем аккаунте в TikTok.

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Тина Кароль в планке ответила на каверзные вопросы

Певица бросила сама себе вызов и показала, что сможет простоять в планке целых 11 минут. Тине удалось не просто справиться с задачей, но и перевыполнить ее — звезда простояла в сложной позе целых 13 минут.

Параллельно с этим артистка ответила на вопросы, которые ей задали поклонники. Фанаты интересовались не только творческими планами звезды, но и личной жизнью.

Так, у певицы спросили почему ее избранники "младше ее или богаче".

"Внесем ясность. Это избранники по догадкам СМИ, блоггеров и т.д. Зная меня, видя меня, узнали бы вы правду?", — ответила Тина.

Удивила Кароль и ответом на вопросы о своих мечтах. Артистка призналась, что очень хочет, чтобы у нее была дочка.

Ранее Тина Кароль прокомментировала слухи о новых отношениях . Также певица ошеломила своими умениями на коврике для йоги.