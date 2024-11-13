Тина Кароль, стоя в планке, 13 минут отвечала на вопросы
Певица Тина Кароль удивила поклонников своими физическими умениями. Звезда не только стояла в планке 13 минут, но и отвечала на вопросы фанатов в это время.
Видео знаменитость поделилась в своем аккаунте в TikTok.
Тина Кароль в планке ответила на каверзные вопросы
Певица бросила сама себе вызов и показала, что сможет простоять в планке целых 11 минут. Тине удалось не просто справиться с задачей, но и перевыполнить ее — звезда простояла в сложной позе целых 13 минут.
@tinakarol
13 минут планки и ответы на ваши вопросы❣️ #тенакароль #tinakarol♬ original sound - Tina Karol
Параллельно с этим артистка ответила на вопросы, которые ей задали поклонники. Фанаты интересовались не только творческими планами звезды, но и личной жизнью.
Так, у певицы спросили почему ее избранники "младше ее или богаче".
"Внесем ясность. Это избранники по догадкам СМИ, блоггеров и т.д. Зная меня, видя меня, узнали бы вы правду?", — ответила Тина.
Удивила Кароль и ответом на вопросы о своих мечтах. Артистка призналась, что очень хочет, чтобы у нее была дочка.
Ранее Тина Кароль прокомментировала слухи о новых отношениях . Также певица ошеломила своими умениями на коврике для йоги.
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