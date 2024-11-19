Тіна Кароль публічно висміяла Лободу — фанати здивовані

Тіна Кароль. Фото: скриншот відео

На своєму концерті в Брюсселі Тіна Кароль не тільки радувала шанувальників хітами, але й активно спілкувалася з залом, демонструючи своє почуття гумору. Одним із найяскравіших моментів вечора став діалог, у якому Кароль вдало пожартувала про Світлану Лободу.

Цей момент потрапив на відео і вже став вірусним в мережі.

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Все почалося з того, що один із глядачів почав знімати співачку на телефон. Тіна звернула на це увагу й запитала, що він знімає, на це чоловік, не розгубившись, голосно відповів: "Тіну Кароль!".

Кароль з іронічною усмішкою відреагувала, зазначивши, що це знала про прямий ефір. У залі розсміялися, але на цьому розмова не закінчилася. Той самий фанат додав: "Запитують, хто така".

Тіна миттєво підхопила: "Хто така? Скажіть, Свєтка Лобода".

Ці слова викликали справжній фурор у глядачів — зал вибухнув сміхом і оваціями. Сама Кароль ледве стримувала сміх, бачачи таку реакцію публіки.

Тіна Кароль відзначилась жартом про Лободу. Фото: скриншот відео

Але Тіна вирішила розвинути тему й додала ще один дотеп.

"Краще співатиму. Бо десь у TikTok був жарт, що якщо я почну писати книгу, то молоковоз наїде. Усі розуміють, про що мова", — таким оригінальним чином співачка натякнула на пісню Лободи moLOko.

Додамо, що жарт Кароль про Лободу явно не став сюрпризом для шанувальників. Між співачками вже не перший рік існує напруження, яке час від часу проривається на публіку. Поки що Тіна майстерно балансує між іронією та жартами, не заходячи за межі, але залишаючи простір для обговорень.

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