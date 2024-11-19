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Тина Кароль поразила шуткой о Лободе во время концерта

19 ноября 2024 12:28
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Тина Кароль публично высмеяла Лободу — фанаты удивлены
Тина Король. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

На своем концерте в Брюсселе Тина Кароль не только радовала поклонников хитами, но активно общалась с залом, демонстрируя свое чувство юмора. Одним из самых ярких моментов вечера стал диалог, в котором Кароль удачно пошутила о Светлане Лободе.

Этот момент попал на видео и стал вирусным в сети.

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Все началось с того, что один из зрителей стал снимать певицу на телефон. Тина обратила на это внимание и спросила, что он снимает, на это мужчина, не растерявшись, громко ответил: "Тину Кароль!".

Кароль с иронической улыбкой отреагировала, отметив, что это знала о прямом эфире. В зале рассмеялись, но на этом разговор не закончился. Тот же фанат добавил: "Спрашивают, кто такая".

Тина мгновенно подхватила: "Кто такая? Скажите, Светка Лобода".

Эти слова произвели настоящий фурор у зрителей — зал разразился смехом и овациями. Сама Кароль еле сдерживала смех, видя такую реакцию публики.

Тина Кароль поразила шуткой о Лободе во время концерта - фото 1
Тина Кароль отличилась шуткой о Лободе. Фото: скриншот видео

Но Тина решила развить тему и добавила еще одно остроумие.

"Лучше буду петь. Потому что где-то у TikTok была шутка, что если я начну писать книгу, то молоковоз наедет. Все понимают, о чем речь", — таким оригинальным образом певица намекнула на песню Лободы moLOko.

Добавим, что шутка Кароль о Лободе явно не стала сюрпризом для поклонников. Между певицами уже не первый год существует напряжение, время от времени прорывающееся на публику. Но пока Тина мастерски балансирует между иронией и шутками, не заходя за пределы, но оставляя простор для обсуждений.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль восхищала фото со взрослым сыном.

Также мы сообщали, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.

 

Тина Кароль Светлана Лобода знаменитости певица звезды

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