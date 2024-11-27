Тіна Кароль поділилася порадами, як тримає себе у формі

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Відома українська співачка Тіна Кароль може похизуватися розкішною фігурою, якій заздрять сотні українок. Зірка приділяє багато часу спорту та розповіла шанувальникам, як мотивує себе займатися власним тілом.

Відео з порадами зірка опублікувала в TikTok.

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Зірка розповіла, що заняття спортом дають їй відчуття радості, і саме це мотивує її часто тренуватися.

"Коли ти ставиш перед собою челендж і досягаєш своєї мети. Саме так мій дофамін підіймається, і я відчуваю щастя", — пояснила виконавиця.

Кароль порадила жінкам та дівчатам, які хочуть мати струнку талію, займатися аштанга чи віньяса йога.

Артистка розповіла, що сама почала займатися йогою через звичайний додаток в телефоні і лише через довгий проміжок часу їй вдалося знайти фахівця, з яким вона займається і нині. Кароль подобаються суворі та вимогливі тренери.

Зірка також зізналася, що раніше ненавиділа бігати, втім знайшла варіант, як себе замотивувати. Кароль бігає на швидкість та поставила собі нову ціль. Вона прагне пробігти 3 км 200 м за 13 хвилин.

Окрім бігу та йоги, співачка ще стрибає на скакалці три рази на тиждень по 40 хвилин.

"Найголовніше для спорту — це дисципліна. Як себе дисциплінувати? Можна виписати собі графік, і тоді ти ніколи не заплутаєшся, що робити", — порадила Кароль.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль на одному зі своїх концертів публічно висміяла Лободу. А також ми повідомляли, що Тіна Кароль відреагувала на чутки про новий роман.