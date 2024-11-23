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Сварка між Кароль та Лободою — у мережі "сплило" скандальне відео

23 листопада 2024 14:41
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Скандал Тіни Кароль та Світлани Лободи - у мережі згадали сварку зірок
Тіна Кароль. Фото: celeb.com.ua
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Не секрет, що між співачками Тіною Кароль та Світланою Лободою вже давно пробігла чорна кицька. Зірки із негативом ставляться одна до одної та уникають спілкування.

У TikTok завірусилося відео із початком конфлікту між співачками. 

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2012 року обидві артистки стали тренерками у вокальному шоу "Голос. Діти". Напруження між Тіною та Світланою можна було побачити неозброєним оком, а конкуренція за учасників ще й підігрівала конфлікт. 

Під час одного з ефірів Кароль звернулася до учасника з Хмельниччини українською, у той час як Лобода заявила, що "ця мова їй не близька". На що отримала від суперниці зверхній погляд.

Також користувачі пригадали, як під час прослуховувань Лобода натиснула кнопку замість Кароль та розвернула її крісло до однієї з учасниць, що дуже розізлило співачку. 

Через сварки Лободи та Кароль знімальній групі навіть доводилося призупиняти знімальний процес, бо емоції на майданчику досягли піку.

З часом стосунки між двома артистка не покращилися. В оному із інтерв'ю Лобода навіть звинуватила Кароль в тому, що та заважала їй будувати кар'єру в Україні. 

А нещодавно Тіна Кароль на одному зі своїх концертів публічно висміяла Лободу.

Також ми писали про те, що у мережі пригадали, як Лобода вигнала зі свого концерту фанатку-путіністку.

скандал Тіна Кароль Світлана Лобода шоу-бізнес українські зірки

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