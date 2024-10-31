Світлана Лобода вигнала з концерту росіянку-путіністку - відео

Світлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

На концерті співачки Світлани Лободи у Єревані стався скандал. Знаменитість вигнала з заходу одну з глядачок, яка висловила підтримку Путіну.

Відео зі скандалом з'явилося у TikTok.

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У мережі завірусилося відео скандалу на концерті Лободи у Єревані. Насправді, подія відбулася ще 2022 року, однак лише зараз стало активно просуватися в соцмережах.

Під час концерту співачка запросила на сцену одну з глядачок на ім'я Юлія, яка виявилася громадянкою РФ. Лобода попросила жінку висловитися проти війни в Україні, на що та відмовилася та заявила, що вона "поза політикою".

Тоді артистка попросила прихильницю путінського режиму покинути її концерт. Світлана наголосила, що її концерти лише для тих, хто розділяє її позицію щодо війни.

"Без політики? Тоді я вас відпускаю і більше з вами говорити не хочу. Ви приїхали до мене на концерт, отже ви маєте підтримувати мою позицію. Бо люди, які приїжджають на мої концерти, за мир і за те, щоб Україна перемогла в цій жахливій війні", — сказала зі сцени співачка.

Нагадаємо, лідер гурту Imagine Dragons з синьо-жовтим підтримав Україну на своєму концерті.

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