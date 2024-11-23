Скандал Тины Кароль и Светланы Лободы - в сети вспомнили ссору звезд

Тина Король. Фото: celeb.com.ua

Не секрет, что между певицами Тиной Кароль и Светланой Лободой уже давно пробежала черная кошка. Звезды с негативом относятся друг к другу и избегают общения.

У TikTok завирусилось видео с началом конфликта между певицами.

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В 2012 году обе артистки стали тренерами в вокальном шоу "Голос. Дети". Напряжение между Тиной и Светланой можно было увидеть невооруженным глазом, а конкуренция за участников еще подогревала конфликт.

Во время одного из эфиров Кароль обратилась к участнику из Хмельницкой области на украинском, в то время как Лобода заявила, что "этот язык ей не близок". На что получила от соперницы презрительный взгляд.

Также пользователи вспомнили, как во время прослушиваний Лобода нажала кнопку вместо Кароль и развернула ее кресло к одной из участниц, очень разозлившей певицу.

Из-за ссор Лободы и Кароль съемочной группе даже приходилось приостанавливать съемочный процесс, потому что эмоции на площадке достигли пика.

Со временем отношения между двумя артистками не улучшились. В этом из интервью Лобода даже обвинила Кароль в том, что она мешала ей строить карьеру в Украине.

А недавно Тина Кароль на одном из своих концертов публично высмеяла Лободу.

Также мы писали о том, что в сети вспомнили, как Лобода выгнала из своего концерта фанатку-путинистку.