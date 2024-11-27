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Тина Кароль раскрыла, как мотивирует себя заниматься спортом

27 ноября 2024 21:55
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Тина Кароль поделилась советами, как держит себя в форме
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Известная украинская певица Тина Кароль может похвастаться роскошной фигурой, которой завидуют сотни украинок. Звезда уделяет много времени спорту и рассказала поклонникам, как мотивирует себя заниматься собственным телом.

Видео с советами звезда опубликовала в TikTok.

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Тина Кароль о спорте

Звезда рассказала, что занятия спортом дают ей чувство радости, и именно это мотивирует ее часто тренироваться.

"Когда ты ставишь перед собой челлендж и достигаешь своей цели. Именно так мой дофамин поднимается, и я испытываю счастье", — объяснила исполнительница.

@tinakarol

А как ты себя мотивируешь заниматься спортом? Делись лайфхаками🫶🏻 # тинакороль

♬ original sound - Tina Karol

Кароль посоветовала женщинам и девушкам, которые хотят иметь стройную талию, заниматься аштанга или виньяса йогой.

Артистка рассказала, что сама начала заниматься через обычное приложение в телефоне и только спустя долгий промежуток времени ей удалось найти специалиста, с которым она занимается и сейчас. Кароль нравятся строгие и требовательные тренеры.

Звезда также призналась, что раньше ненавидела бегать, впрочем, нашла вариант, как себя мотивировать. Кароль бегает на скорость и поставила себе новую цель. Она стремится пробежать 3 км 200 м за 13 минут.

Помимо бега и йоги, певица еще прыгает на скакалке три раза в неделю по 40 минут.

"Самое главное для спорта — это дисциплина. Как себя дисциплинировать? Можно выписать себе график и тогда ты никогда не запутаешься, что тебе делать", — посоветовала Кароль.

Напомним, недавно Тина Кароль на одном из своих концертов публично высмеяла Лободу. А также мы сообщали, что Тина Кароль отреагировала на слухи о новом романе.

спорт Тина Кароль украинские звезды похудение йога

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