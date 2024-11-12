Вагітна зірка "Кріпосної" натякнула на батька майбутньої дитини

Анна Сагайдачная. Фото: Instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна після розлучення з колишнім чоловіком Євгеном Третяком знайшла своє нове щастя і вперше відкрито зізналася, що більше не самотня. Хоча зараз вона вагітна, знаменитість вирішила не ділитися усіма подробицями про свого нового обранця, щоб зберегти відносини від зайвої уваги.

Проте щось про нього в інтерв'ю "Люкс ФМ" вона таки розповіла.

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Анна розповіла, що її новий коханий — непублічна людина, далека від шоу-бізнесу, і не має бажання опинитися в центрі уваги. Акторка повністю підтримує його позицію, зазначаючи, що у сучасному світі багато негативу, і через непросту ситуацію в країні не всі будуть щиро радіти її новинам.

"Війна принесла багато втрат, і зараз радіти особистому щастю для багатьох виглядає як виклик. Тому поки що нехай наші стосунки залишаться непомітними для всіх", — зазначила вона в коментарі для "Люкс ФМ".

Вагітна Анна Сагайдачна. Фото: Instagram.com/annasagaidachnaya

Для коханого Анни ця дитина стане першою, тому акторка вирішила зробити цю новину для нього особливою. Вона зізналася, що її обранець дізнався про вагітність безпосередньо під час УЗД, і ця мить стала для нього приємним сюрпризом.

Також пара планує партнерські пологи. Анна зазначила, що хотіла б, аби коханий був поруч у цей важливий момент.

"Дуже хочеться, щоб він підтримував мене під час пологів, але хто знає, як я себе почуватиму. Можливо, я стану настільки емоційною, що захочу залишитися на самоті або всіх вижену з кімнати", — з посмішкою додала акторка.

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