Беременная звезда "Крепостной" намекнула на отца будущего ребенка

Анна Сагайдачна. Фото: Instagram.com/annasagaidachnaya

Украинская актриса Анна Сагайдачная после развода с бывшим мужем Евгением Третьяком нашла свое новое счастье и впервые открыто призналась, что больше не одинока. Хотя сейчас она беременна, знаменитость решила не делиться всеми подробностями о своем новом избраннике, чтобы сохранить отношения от лишнего внимания.

Однако что-то о нем в интервью "Люкс ФМ" она таки рассказала.

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Анна рассказала, что ее новый любимый — непубличный человек, далекий от шоу-бизнеса, и не желает оказаться в центре внимания. Актриса полностью поддерживает его позицию, отмечая, что в современном мире много негатива, и из-за непростой ситуации в стране не все будут искренне радоваться ее новостям.

"Война принесла много потерь, и сейчас радоваться личному счастью для многих выглядит как вызов. Поэтому пока пусть наши отношения останутся незаметными для всех", — отметила она в комментарии для "Люкс ФМ".

Беременно Анна Сагайдачна. Фото: Instagram.com/annasagaidachnaya

Для любимого Анны этот ребенок станет первым, поэтому актриса решила сделать эту новость для него особенной. Она призналась, что ее избранник узнал о беременности непосредственно во время УЗИ, и это мгновение стало для него приятным сюрпризом.

Также пара планирует партнерские роды. Анна отметила, что хотела бы, чтобы он был рядом в этот важный момент.

"Очень хочется, чтобы он поддерживал меня во время родов, но кто знает, как я себя буду чувствовать. Возможно, я стану настолько эмоциональной, что захочу остаться в одиночестве или всех выгоню из комнаты", — с улыбкой добавила актриса.

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