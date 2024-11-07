Позитив зізнався, як новина про первістка змінила його стосунки з дружиною

Позитив пояснив, як дізнався про вагітність дружини
Український співак Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, скоро стануть батьками. Новина про вагітність стала для них особливим і довгоочікуваним моментом.
Олексій розповів в інтерв'ю УНІАН, як він дізнався про майбутнє поповнення в родині, та що для нього змінилось з того часу.
Як Позитив відреагував на вагітність дружини
За словами Олексія, він дізнався про вагітність Юлі, коли був на зйомках в Одесі. Юлія повідомила йому через відеозв’язок, і ця новина буквально приголомшила артиста.
"Це був момент, який важко описати словами. Були і сльози, і радість — справжній вихор емоцій, який не забудеш", — зізнався Олексій. Він додав, що зараз вони з Юлією насолоджуються кожним днем цього нового періоду.
Пара давно мріяла про дитину, і новина про вагітність стала для них природним кроком. Олексій відчув нову хвилю відповідальності та турботи, розуміючи, що тепер на нього покладена важлива роль.
"Я почав ставитися до життя зовсім по-іншому. Після новини про вагітність моя турбота про Юлю стала пріоритетом. Навіть коли втомлений, для мене тепер найголовніше — піклуватися про неї, підтримувати та бути поруч", — розповів Позитив.
Чи знають Позитив і Юлія стать дитини
Олексій і Юлія вже дізналися стать дитини, однак вирішили поки тримати це в секреті. Вони організували гендер-паті для найближчих людей, щоб разом відзначити цю радісну новину.
"Скоро поділимося цією новиною і з усіма іншими, але поки що це наше маленька таємниця", — зазначив артист.
Також Олексій підтримує ідею партнерських пологів і обов’язково буде поруч із Юлею, щоб підтримати її в найважливіший момент.
"Ми з Юлею плануємо, що я буду на пологах. Це велика подія для нашої сім’ї, і я хочу пройти цей етап разом з нею, тримаючи її за руку", — заявив Позитив.
Раніше ми писали про те, що Дорофєєва розчулила відео з Позитивом і його вагітною дружиною.
Також ми повідомляли, що Остапчук показав осінню фотосесію з вагітною дружиною.
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