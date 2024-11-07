Позитив зізнався, як новина про первістка змінила його стосунки з дружиною

Позитив з Юлією Сахневич. Фото: скриншот відео

Український співак Позитив, справжнє ім’я якого Олексій Завгородній, та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, скоро стануть батьками. Новина про вагітність стала для них особливим і довгоочікуваним моментом.

Олексій розповів в інтерв'ю УНІАН, як він дізнався про майбутнє поповнення в родині, та що для нього змінилось з того часу.

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За словами Олексія, він дізнався про вагітність Юлі, коли був на зйомках в Одесі. Юлія повідомила йому через відеозв’язок, і ця новина буквально приголомшила артиста.



"Це був момент, який важко описати словами. Були і сльози, і радість — справжній вихор емоцій, який не забудеш", — зізнався Олексій. Він додав, що зараз вони з Юлією насолоджуються кожним днем цього нового періоду.

Пара давно мріяла про дитину, і новина про вагітність стала для них природним кроком. Олексій відчув нову хвилю відповідальності та турботи, розуміючи, що тепер на нього покладена важлива роль.

"Я почав ставитися до життя зовсім по-іншому. Після новини про вагітність моя турбота про Юлю стала пріоритетом. Навіть коли втомлений, для мене тепер найголовніше — піклуватися про неї, підтримувати та бути поруч", — розповів Позитив.

Позитив радий, що скоро стане татом. Фото: Instagram.com/juli_sakhnevych

Чи знають Позитив і Юлія стать дитини

Олексій і Юлія вже дізналися стать дитини, однак вирішили поки тримати це в секреті. Вони організували гендер-паті для найближчих людей, щоб разом відзначити цю радісну новину.

"Скоро поділимося цією новиною і з усіма іншими, але поки що це наше маленька таємниця", — зазначив артист.

Також Олексій підтримує ідею партнерських пологів і обов’язково буде поруч із Юлею, щоб підтримати її в найважливіший момент.

"Ми з Юлею плануємо, що я буду на пологах. Це велика подія для нашої сім’ї, і я хочу пройти цей етап разом з нею, тримаючи її за руку", — заявив Позитив.

Раніше ми писали про те, що Дорофєєва розчулила відео з Позитивом і його вагітною дружиною.

Також ми повідомляли, що Остапчук показав осінню фотосесію з вагітною дружиною.