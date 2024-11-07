Позитив признался, как новость о первенце изменила его отношения с женой

Позитив с Юлией Сахневич. Фото: скриншот видео

Украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, и его жена, танцовщица Юлия Сахневич, скоро станут родителями. Новость о беременности стала для них особым и долгожданным моментом.

Алексей рассказал в интервью УНИАН, как он узнал о будущем пополнение в семье, и что для него изменилось с тех пор.

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По словам Алексея, он узнал о беременности Юли, когда был на съемках в Одессе. Юлия сообщила ему через видеосвязь, и эта новость буквально ошеломила артиста.



"Это был момент, который трудно описать словами. Были и слезы, и радость — настоящий вихрь эмоций, который не забудешь", — признался Алексей. Он добавил, что сейчас они с Юлией наслаждаются каждым днем этого нового периода.

Пара давно мечтала о ребенке, и новость о беременности стала для них естественным шагом. Алексей почувствовал новую волну ответственности и заботы, понимая, что теперь на него возложена немаловажная роль.

"Я начал относиться к жизни совсем по-другому. После новости о беременности моя забота о Юле стала приоритетом. Даже когда уставший, для меня теперь самое главное — заботиться о ней, поддерживать и быть рядом", — рассказал Позитив.

Позитив рад, что скоро станет папой. Фото: Instagram.com/juli_sakhnevych

Знают ли Позитив и Юлия пол ребенка

Алексей и Юлия уже узнали пол ребенка, однако решили пока держать это в секрете. Они организовали гендер-пати для самых близких людей, чтобы вместе отметить эту радостную новость.

"Скоро поделимся этой новостью и со всеми остальными, но пока это наша маленькая тайна", — отметил артист.

Также Алексей не против партнерских родов и обязательно будет рядом с Юлей, чтобы поддержать ее в самый важный момент.

"Мы с Юлей планируем, что я буду на родах. Это большое событие для нашей семьи, и я хочу пройти этот этап вместе с ней, держа ее за руку", — заявил Позитив.

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