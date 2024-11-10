Харві Вайнштейн опинився в лікарні

Продюсер Харві Вайнштейн. Фото: Reuters

Опальний голлівудський продюсер Харві Вайнштейн повернувся із в'язниці до лікарні на тлі боротьби з раком. Він звинувачує владу Нью-Йорка в медичній недбалості.

Про це його представник повідомив в інтерв'ю газеті The Post.

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Вайнштейн не вважає винними в цьому в'язницю Райкерс Айленд, де він відбуває покарання за численні насильницькі злочини, службу охорони здоров'я або своїх лікарів, яких він "глибоко поважає".

Скандальний продюсер збирається подати до суду на NYC Health + Hospitals/Bellevue за те, що вони не надали йому "право на належний догляд під час ув'язнення".

Його команда вважає, що нібито відмова міста утримувати колишнього кінопродюсера в лікарні Бельвю під час судового процесу є "серйозною проблемою, що ставить під загрозу його здатність бути присутнім на власному повторному судовому процесі".

Вайнштейн веде боротьбу з хронічною мієлоїдною лейкемією, але його прогноз невідомий.

Вайнштейну загрожує повторний судовий розгляд за двома звинуваченнями в сексуальних злочинах, які вищий суд штату Нью-Йорк скасував на початку цього року після його засудження в 2020 році.

Вайнштейн, відомий як противник руху #MeToo, був засуджений у лютому 2020 року за насилля. Він був визнаний винним і засуджений до 23 років позбавлення волі.

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