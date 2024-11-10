Харви Уайнштейн оказался в больнице

Продюсер Харви Уайнштейн. Фото: Reuters

Опальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн вернулся из тюрьмы в больницу на фоне борьбы с раком. Он обвиняет власти Нью-Йорка в медицинской халатности.

Об этом его представитель сообщил в интервью газете The Post.

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Вайнштейн не считает виновными в этом тюрьму Райкерс Айленд, где он отбывает наказание за многочисленные насильственные преступления, службу здравоохранения или своих "глубоко уважаемых" врачей.

Скандальный продюсер собирается подать в суд на NYC Health + Hospitals/Bellevue за то, что они не предоставили ему "право на надлежащий уход во время заключения".

Его команда считает, что якобы отказ города содержать бывшего кинопродюсера в больнице Бельвю во время судебного процесса является "серьезной проблемой, которая ставит под угрозу способность его присутствовать на собственном повторном судебном процессе".

Вайнштейн ведет борьбу с хронической миелоидной лейкемией, но его прогноз неизвестен.

Вайнштейну грозит повторное судебное разбирательство по двум обвинениям в сексуальных преступлениях, которые высший суд штата Нью-Йорк отменил в начале этого года после его осуждения в 2020 году.

Вайнштейн, известный как противник движения #MeToo, был осужден в феврале 2020 за насилие. Он был признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы.

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