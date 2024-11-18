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Синельников прокоментував розлучення Бєднякова й Короткої

18 листопада 2024 10:59
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Розлучення Бєднякова і Короткої — що сказав про це Синельников
Андрій Бєдняков і Анастасія Коротка. Фото: Instagram.com/biedniakov
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український режисер, продюсер і колишній ведучий популярного тревел-шоу "Орел і решка", Євген Синельников, висловив свою думку щодо розлучення телеведучого Андрія Бєднякова та акторки Насті Короткої. Він зізнався, як на рішення пари відреагували близькі та друзі.

Про це він розповів в інтерв’ю для YouTube-каналу радіо "Люкс ФМ".

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Синельников поділився, що його відносини з Андрієм завжди залишалися дружніми, хоча близькими друзями вони себе не вважають.

"Я можу назвати його своїм товаришем, у нас дуже гарні відносини, ми ніколи не сварилися. Ми спілкуємося, не можу сказати, що ми прямо дружимо", — розповів він.

Синельников прокоментував розлучення Бєднякова й Короткої - фото 1
Синельников розповів про спілкування з Бєдняковим. Фото: скриншот відео

На запитання, чи підтримував він Бєднякова після його публічного зізнання про розлучення, Євген пояснив, що вирішив дати Андрію час самостійно впоратися з ситуацією. 

"Зараз я не буду йому нічого писати й підтримувати. Він вирішив зробити цей крок, це дуже важкий крок. Його треба буде підтримувати через пів року. Зараз він має прожити самостійно, що ось це сталося. А через пів року йому треба акцентувати: "Чувак, а тепер ось так, а тепер у житті легше стало", — наголосив він.

Синельников також висловив своє схвалення рішенню Бєднякова та Короткої.

Синельников прокоментував розлучення Бєднякова й Короткої - фото 2
Бєдняков і Коротка були одружені 16 років. Фото: Instagram.com/biedniakov

Режисер зазначив, що такі рішення потребують сміливості й усвідомлення, тому він поважає вибір колишньої пари.

"Якщо вони вирішили розійтися... Я і Настю знаю дуже добре. Це їхнє право. Це набагато краще. Жити з людиною, яку ти не любиш, гірше, ніж розійтися", — підсумував Синельников.

Настя Коротка та Андрій Бєдняков, які раніше вважалися однією з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу, оголосили про розлучення нещодавно, що стало несподіванкою для багатьох шанувальників. Проте їхній вибір знайшов розуміння серед друзів та колег, як це підтвердив коментар Євгена Синельникова.

Раніше ми писали про те, що Андрій Бєдняков на тлі розлучення зробив публічну заяву.

Також ми повідомляли, що Бєдняков замилував кадрами з колишньою і дітьми.

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