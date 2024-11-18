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Синельников прокомментировал развод Беднякова и Короткой

18 ноября 2024 10:59
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Развод Беднякова и Короткой — что сказал об этом Синельников
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая. Фото: Instagram.com/biedniakov
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Украинский режиссер, продюсер и бывший ведущий популярного тревел-шоу "Орел и решка", Евгений Синельников, высказал свое мнение по поводу развода телеведущего Андрея Беднякова и актрисы Насти Короткой. Он признался, как на решение пары отреагировали близкие и друзья.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала радио "Люкс ФМ".

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Синельников поделился, что его отношения с Андреем всегда оставались дружескими, хотя близкими друзьями они себя не считают.

"Я могу назвать его своим товарищем, у нас очень хорошие отношения, мы никогда не ссорились. Мы общаемся, не могу сказать, что мы прямо дружим", — рассказал он.

Синельников прокомментировал развод Беднякова и Короткой - фото 1
Синельников рассказал об общении с Бедняковым. Фото: скриншот видео

На вопрос, поддерживал ли он Беднякова после его публичного признания о разводе, Евгений объяснил, что решил дать Андрею время самостоятельно справиться с ситуацией.

"Сейчас я не буду ему ничего писать и поддерживать. Он решил сделать этот шаг, это очень тяжелый шаг. Его нужно будет поддерживать через полгода. Сейчас он должен прожить самостоятельно, что вот это произошло. А через пол года ему надо акцентировать: "Чувак, а теперь вот так, а теперь в жизни легче стало", — подчеркнул он.

Синельников также выразил свое одобрение по решению Беднякова и Короткой.

Синельников прокомментировал развод Беднякова и Короткой - фото 2
Бедняков и Коротко были замужем 16 лет. Фото: Instagram.com/biedniakov

Режиссер отметил, что такие решения нуждаются в смелости и осознании, поэтому он уважает выбор бывшей пары.

"Если они решили разойтись... Я и Настю знаю очень хорошо. Это их право. Это гораздо лучше. Жить с человеком, которого ты не любишь, хуже, чем разойтись", — подытожил Синельников.

Настя Короткая и Андрей Бедняков, ранее считавшиеся одной из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса, объявили о разводе недавно, что стало неожиданностью для многих поклонников. Однако их выбор нашел понимание среди друзей и коллег, как подтвердил комментарий Евгения Синельникова.

Ранее мы писали о том, что Андрей Бедняков на фоне развода сделал публичное заявление.

Также мы сообщали, что Бедняков восхищался кадрами с бывшей и детьми.

развод знаменитости отношения Андрей Бедняков звезды

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