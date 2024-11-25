Старший син Ірини Білик вийшов на зв'язок - де перебуває Гліб Оверчук

Ірина Білик зі своїм страшим сином. Фото: facebook.com/bilyk.iryna

Старший син співаки Ірини Білик, музикант Гліб Оверчук, вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у сцомережах. Хлопець показався на заході на підтримку України за кордоном.

Світлинами Гліб поділився в своєму Instagram.

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25-річнйи Оверчук разом зі своїми друзями взяв участь у мітингу на підтримку України, який відбувся до 1000 дня повномашстабного російського вторгнення.

Первістко Білик разом з іншими активістами та небайдужими українцям вийшли на вулиці з плакатами із закликом зупинити війну та звільнити полонений українських воїнів, зокрема бійців полку "Азов".

Гліб Оверчук на мітингу на підтримку України. Фото: instagram.com/hlibover.mp4

Захід відбувся в іспанському місті Барселона. Пізніше кадрами, на яких засвітився син співачки, також поділилася Асоціація Дружби України і Каталонії.

Син Ірини Білик на мітингу в Барселоні. Фото: instagram.com/ucracat

Зазначимо, син співачки вже тривалий час мешкає в Іспанії. Попри життя за кордоном Гліб підтримує рідну країну та часто закликає допомагати ЗСУ.

Як відомо, хлопець пішов стопами матері та також займається музикою та навіть має свій рок-гурт.

Старший син Ірини Білик. Фото: instagram.com/hlibover.mp4

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