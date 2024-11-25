Старший син Ірини Білик вийшов на зв'язок - де перебуває Гліб Оверчук

Син Білик вперше за довгий час вийшов на зв'язок — де він зараз
Старший син співаки Ірини Білик, музикант Гліб Оверчук, вперше за тривалий час вийшов на зв'язок у сцомережах. Хлопець показався на заході на підтримку України за кордоном.
Світлинами Гліб поділився в своєму Instagram.
Де зараз старший син Ірини Білик
25-річнйи Оверчук разом зі своїми друзями взяв участь у мітингу на підтримку України, який відбувся до 1000 дня повномашстабного російського вторгнення.
Первістко Білик разом з іншими активістами та небайдужими українцям вийшли на вулиці з плакатами із закликом зупинити війну та звільнити полонений українських воїнів, зокрема бійців полку "Азов".
Захід відбувся в іспанському місті Барселона. Пізніше кадрами, на яких засвітився син співачки, також поділилася Асоціація Дружби України і Каталонії.
Зазначимо, син співачки вже тривалий час мешкає в Іспанії. Попри життя за кордоном Гліб підтримує рідну країну та часто закликає допомагати ЗСУ.
Як відомо, хлопець пішов стопами матері та також займається музикою та навіть має свій рок-гурт.
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