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Любив її завжди — син Потапа висловився про Надю Дорофєєву

25 листопада 2024 16:15
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Син Потапа і Горової зізнався, як ставиться до Дорофєєвої - деталі
Потап зі своїм сином Андрієм. Фото: instagram.com/realpotap
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Син репера Потапа та продюсерки Ірини Горової — 16-річний Андрій — висловився про своє ставлення до співачки Наді Дорофєєвої. Артистка не лише працює, а й товаришує із мамою юнака. 

Подробицями про спілкування із зіркою Андрій поділився в коментарі Oboz.ua.

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Разом зі своєю зірковою мамою Потапенко-молодший підтримав Дорофєєву під час її першого сольного концерту в Палаці спорту. 

16-річний Андрій зізнався, що завжди захоплювався творчістю Наді та любить її не лише як співачку, а й як людину.

"Дуже люблю Надю і як співачку, і як людину. Подобається її вигляд, вона — мій краш. Обожнюю її з дитинства, ще коли вона мала руде волосся. Коли виступала разом з Позитивом, потім — сольно. Я її любив завжди", — сказав хлопець.

Надя Дорофєєва на концерті в "Палаці Спорту"
Надя Дорофєєва на концерті в Палаці спорту. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Також Андрій розповів, яка співачка поза сценою. За словами юнака, у повсякденному житті Надя дуже відкрита та добра людина.

"Вона приїжджає до нас додому, вечеряємо разом. Тому мав змогу бачити її з іншого боку. В звичайному житті вона навіть красивіша, ніж на сцені. А ще неймовірно чесна, що теж у ній дуже подобається. І абсолютно нормальна в спілкуванні. Така людина, як ви, наприклад, як я, як 10 тисяч глядачів, які прийшли сьогодні на її концерт", — сказав Потапенко.

Ірина Горова з сином Андрієм
Ірина Горова з сином Андрієм. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Нагадаємо, Надя Дорофєєва приголомшила публіку першим сольним концертом в Палаці спорту. А також довела до сліз зворушливою зустріччю з мамою, яка жила в Криму.

Надя Дорофєєва Потап Ірина Горова українські зірки Андрій Потапенко

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