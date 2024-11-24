Ірина Горова заговорила про те, чи готова стати бабусею

Українська продюсерка Ірина Горова. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка Ірина Горова заговорила про особисте життя своєї 26-річної доньки Наталії. Зірка вперше зізналась, чи готова зараз стати бабусею.

Про це вона розповіла в коментарі ТСН.ua.

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Доросла донька зірки проживає разом з чоловіком Аміром у Польщі. Пара вже декілька років перебуває в офіційному шлюбі і Наталія заявила про те, що вже замислюється про материнство. Чоловік Наталії — з Лівану, вони одружилися згідно з традиціями мусульманства, а сама дівчина не змінювала віру.

Сама ж Горова відверто заявила про те, ще не готова стати бабусею у 46 років і їй поки подобається бути у "статусі мами".

"Всі, коли закохуються, вони замислюються про поповнення у родині. Я поки в статусі мами. Я хочу стати бабусею, але не зараз", — поділилася Ірина.

Ірина Горова з донькою Наталією. Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Раніше ми писали про те, що популярний співак різко висловився про втечу Потапа за кордон. А також ми повідомляли, що Горова пояснила, чому розірвала співпрацю з Потапом.