Потап потрапив під шквал критики від Галича і Дьоміна

Женя Галич. Фото: Instagram.com/jenia_galich

Український рок-музикант Женя Галич та ведучий Слава Дьомін висловили свої думки щодо репера Потапа, який вже тривалий час перебуває за кордоном. Їхні коментарі прозвучали на фоні обурення, яке викликає поведінка артиста серед української спільноти.

Про це зайшла мова в новому випуску Муз_Тренд.

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Як відомо, Потап покинув Україну ще на початку повномасштабного вторгнення. З того часу репер не повертався додому, але активно демонструє своє життя в соцмережах, не приховуючи розкішного способу життя. За понад два роки артист встиг пожити в багатьох країнах, зокрема в Європі, Мексиці, США, а останнім часом ділиться кадрами з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Потап вже не такий популярний в Україні. Фото: Instagram.com/realpotap

Женя Галич назвав такий вчинок неприйнятним і заявив, що Потап своїми діями подає неправильний приклад для своєї численної аудиторії. На його думку, замість того, щоб підтримати українців, які кожного дня живуть у стресі через війну, репер обрав легший шлях і продемонстрував, що можна втекти від проблем.

"Давай ще виправдаємо Потапа. Нічого, що він поїхав? Маячню пише. Своїм прикладом багатомільйонній аудиторії показує, як можна", — емоційно висловився музикант.

Дьомін висловився щодо виїзду Потапа. Фото: скриншот відео

Водночас Слава Дьомін висловив іншу точку зору. Він вважає, що Потап просто загубився як особистість і зараз демонструє не найкращий приклад. Ведучий також наголосив, що репер втратив інтерес своєї аудиторії, що видно за значним падінням переглядів і популярності.

"Потап приклад невдалого піару. В нього мільйона аудиторія, але подивися на перегляди — їх дуже мало. Тому що він став нецікавим. На жаль, він став посміховиськом. Ось і все. А він це як зробив? Своїми діями", — прокоментував Дьомін.

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