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Горова пояснила, чому розірвала співпрацю з Потапом

14 листопада 2024 14:32
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Ірина Горова та Потап — кінець співпраці та трансформація Mozgi Entertainment
Ірина Горова. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Продюсерка Ірина Горова поділилася, як їй працюється без колишнього партнера Потапа. Раніше вони разом вели продюсерський центр Mozgi Entertainment, але після початку війни Ірина стала єдиною власницею, а компанія змінила назву на Pomitni.

В інтерв’ю ELLE вона розповіла, як наважилась на таке рішення.

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За її словами, колись їй було страшно уявити, як це — працювати без підтримки Потапа, але тепер вона впевнена, що це був правильний крок.

Чому Горова вирішила припинити партнерство з Потапом

За її словами, ніхто не був "поганим" у їхній співпраці — просто настав час рухатися далі. Ірина зараз відчуває себе вільною і може повністю контролювати розвиток компанії, роблячи її такою, якою завжди хотіла бачити.

"Я нарешті змогла бути на сто відсотків вільною, брати відповідальність і створювати навколо себе той простір, який вже хочу я. Думаю, тут спрацювали і вік, і моя професійна зрілість, і купа інших факторів", — зізналася Горова.

Горова пояснила, чому розірвала співпрацю з Потапом - фото 1
Ірина Горова тепер працюватиме без Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка додала, що працювати одній важко — тепер усі рішення вона приймає сама, без людини поруч, з якою можна поділити ризики та порадитися.

Але вона відчуває, що зосереджена як ніколи: налаштовує роботу команди, розвиває внутрішні процеси та працює над підтримкою молодих артистів. Також вона бере участь у проєктах для об’єднання українського шоу-бізнесу та приєднується до міжнародних спілок.

"Так, важко приймати рішення самій, але водночас я можу повністю передати компанії свій стиль і бачення. Я навчаюся, розвиваюся та підтримую артистів, аби ринок був міцнішим", — підсумувала Ірина.

Раніше ми писали про те, що Ірина Горова здивувала фанатів складними позами йоги.

Також ми повідомляли, що Каменських вперше за довгий час показалася з Потапом та заговорила про сім'ю.

Потап Ірина Горова знаменитості музика зірки

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