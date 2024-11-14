Ірина Горова та Потап — кінець співпраці та трансформація Mozgi Entertainment

Ірина Горова. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка Ірина Горова поділилася, як їй працюється без колишнього партнера Потапа. Раніше вони разом вели продюсерський центр Mozgi Entertainment, але після початку війни Ірина стала єдиною власницею, а компанія змінила назву на Pomitni.

В інтерв’ю ELLE вона розповіла, як наважилась на таке рішення.

Читайте також:

За її словами, колись їй було страшно уявити, як це — працювати без підтримки Потапа, але тепер вона впевнена, що це був правильний крок.

Чому Горова вирішила припинити партнерство з Потапом

За її словами, ніхто не був "поганим" у їхній співпраці — просто настав час рухатися далі. Ірина зараз відчуває себе вільною і може повністю контролювати розвиток компанії, роблячи її такою, якою завжди хотіла бачити.

"Я нарешті змогла бути на сто відсотків вільною, брати відповідальність і створювати навколо себе той простір, який вже хочу я. Думаю, тут спрацювали і вік, і моя професійна зрілість, і купа інших факторів", — зізналася Горова.

Ірина Горова тепер працюватиме без Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсерка додала, що працювати одній важко — тепер усі рішення вона приймає сама, без людини поруч, з якою можна поділити ризики та порадитися.

Але вона відчуває, що зосереджена як ніколи: налаштовує роботу команди, розвиває внутрішні процеси та працює над підтримкою молодих артистів. Також вона бере участь у проєктах для об’єднання українського шоу-бізнесу та приєднується до міжнародних спілок.

"Так, важко приймати рішення самій, але водночас я можу повністю передати компанії свій стиль і бачення. Я навчаюся, розвиваюся та підтримую артистів, аби ринок був міцнішим", — підсумувала Ірина.

Раніше ми писали про те, що Ірина Горова здивувала фанатів складними позами йоги.

Також ми повідомляли, що Каменських вперше за довгий час показалася з Потапом та заговорила про сім'ю.