Як Ірина Горова змінила життя завдяки йозі та здоровому харчуванню

Ірина Горова. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Минув рік з того часу, як продюсерка Ірина Горова уклала сміливе парі з тренеркою Анітою Луценко: за два місяці вона мала позбутися чотирьох кілограмів. Ця домовленість стала для Ірини справжнім стимулом змінити свій спосіб життя. І вона не просто досягла мети – продюсерка обрала здоровий шлях, що включає збалансоване харчування і регулярні фізичні вправи.

Горова показала, що навчилась робити, у своєму Instagram.

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Особливо Ірина захопилася йогою, яка стала для неї не лише фізичною активністю, а й способом досягти внутрішньої гармонії. 46-річна Горова вже може похвалитися неабиякими успіхами в йозі.

Успіхи Ірини Горової в йозі

Вона навчається складним асанам і вправам на баланс, які вимагають сили, гнучкості й витривалості. Одним із таких досягнень стала стійка на руках – одна з найскладніших поз для йогів, яку Ірина опанувала завдяки наполегливій практиці.

Горова часто практикує йогу. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

У своєму Instagram Ірина часто ділиться моментами з тренувань, мотивуючи підписників на власний шлях до здоров’я. Нещодавно вона опублікувала відео, де продемонструвала кілька вражаючих асан, серед яких були і ті, що вимагають відмінної фізичної підготовки.

"Ну це вау!" – прокоментувала відео донька Ірини, Наталія, яка іноді також займається разом із мамою. Дівчина повністю підтримує і розділяє прагнення мами до здорового способу життя.

Таким чином, Ірина Горова на своєму прикладі продовжує демонструвати, що при правильному підході можна чудово виглядати будь-якому віці.

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