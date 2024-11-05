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Ирина Горовая удивила фанатов сложными позами йоги

5 ноября 2024 15:01
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Как Ирина Горовая изменила жизнь благодаря йоге и здоровому питанию
Ирина Горовая. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Прошел год с тех пор, как продюсер Ирина Горовая заключила смелое пари с тренером Анитой Луценко: за два месяца она должна была избавиться от четырех килограммов. Эта договоренность стала для Ирины подлинным стимулом изменить свой образ жизни. И она не просто достигла цели – продюсер выбрала здоровый путь, включающий сбалансированное питание и регулярные физические упражнения.

Горова показала, что научилась делать, в своем Instagram.

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Особенно Ирина увлеклась йогой, которая стала для нее не только физической активностью, но и способом добиться внутренней гармонии. 46-летняя Горовая уже может похвастаться большими успехами в йоге.

Успехи Ирины Горовой в йоге

Она учится сложным асанам и упражнениям на баланс, требующим силы, гибкости и выносливости. Одним из таких достижений стала стойка на руках – одна из самых сложных поз для йогов, которую Ирина овладела благодаря упорной практике.

Ирина Горовая удивила фанатов сложными позами йоги - фото 1
Горовая часто практикует йогу. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

В своем Instagram Ирина часто делится моментами по тренировкам, мотивируя подписчиков на собственный путь к здоровью. Недавно она опубликовала видео, где продемонстрировала несколько впечатляющих асан, среди которых были и требующие отличной физической подготовки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Gorova Iryna (@gorovaya_irina)

"Ну это вау!" – прокомментировала видео дочь Ирины, Наталья, которая иногда тоже занимается вместе с мамой. Девушка полностью поддерживает и разделяет стремление мамы к здоровому образу жизни.

Таким образом, Ирина Горовая на своем примере продолжает демонстрировать, что при правильном подходе можно отлично выглядеть в любом возрасте.

Раньше мы писали о том, что полуобнаженная Наталья Денисенко похвасталась фигурой в самом нижнем.

Также мы сообщали, что внучка Софии Ротару похвасталась подтянутой фигурой в спортзале.

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14:58 Умеров подтвердил боевое столкновение ВСУ с солдатами КНДР

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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