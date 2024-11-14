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Горовая объяснила, почему разорвала сотрудничество с Потапом

14 ноября 2024 14:32
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Ирина Горовая и Потап – конец сотрудничества и трансформация Mozgi Entertainment
Ирина Горовая. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Продюсер Ирина Горовая поделилась, как ей работается без бывшего партнера Потапа. Раньше они вместе вели продюсерский центр Mozgi Entertainment, но после начала войны Ирина стала единственной владелицей, а компания сменила название на Pomitni.

В интервью ELLE она рассказала, как решилась на это.

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По ее словам, когда-то ей было страшно представить, как это работать без поддержки Потапа, но теперь она уверена, что это был правильный шаг.

Почему Горовая решила прекратить партнерство с Потапом

По ее словам, никто не был "плохим" в их сотрудничестве — просто пора двигаться дальше. Ирина сейчас чувствует себя свободной и может полностью контролировать развитие компании, делая ее такой, какой всегда хотела видеть.

"Я наконец-то смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов", — призналась Горовая.

Горовая объяснила, почему разорвала сотрудничество с Потапом - фото 1
Ирина Горова будет теперь работать без Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер добавила, что работать одной трудно — теперь все решения она принимает сама, без человека рядом, с которым можно поделить риски и посоветоваться.

Но она чувствует, что сосредоточена как никогда: настраивает работу команды, развивает внутренние процессы и работает над поддержкой молодых артистов. Также она принимает участие в проектах объединения украинского шоу-бизнеса и присоединяется к международным союзам.

"Да, трудно принимать решение самой, но в то же время я могу полностью передать компании свой стиль и видение. Я учусь, развиваюсь и поддерживаю артистов, чтобы рынок был крепче", — подытожила Ирина.

Ранее мы писали о том, что Ирина Горова удивила фанатов сложными позами йоги.

Также мы сообщали, что Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и заговорила о семье.

Потап Ирина Горовая знаменитости музыка звезды

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14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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