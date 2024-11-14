Ирина Горовая и Потап – конец сотрудничества и трансформация Mozgi Entertainment

Ирина Горовая. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер Ирина Горовая поделилась, как ей работается без бывшего партнера Потапа. Раньше они вместе вели продюсерский центр Mozgi Entertainment, но после начала войны Ирина стала единственной владелицей, а компания сменила название на Pomitni.

В интервью ELLE она рассказала, как решилась на это.

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По ее словам, когда-то ей было страшно представить, как это работать без поддержки Потапа, но теперь она уверена, что это был правильный шаг.

Почему Горовая решила прекратить партнерство с Потапом

По ее словам, никто не был "плохим" в их сотрудничестве — просто пора двигаться дальше. Ирина сейчас чувствует себя свободной и может полностью контролировать развитие компании, делая ее такой, какой всегда хотела видеть.

"Я наконец-то смогла быть на сто процентов свободной, брать ответственность и создавать вокруг себя то пространство, которое уже хочу я. Думаю, здесь сработали и возраст, и моя профессиональная зрелость, и куча других факторов", — призналась Горовая.

Ирина Горова будет теперь работать без Потапа. Фото: Instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер добавила, что работать одной трудно — теперь все решения она принимает сама, без человека рядом, с которым можно поделить риски и посоветоваться.

Но она чувствует, что сосредоточена как никогда: настраивает работу команды, развивает внутренние процессы и работает над поддержкой молодых артистов. Также она принимает участие в проектах объединения украинского шоу-бизнеса и присоединяется к международным союзам.

"Да, трудно принимать решение самой, но в то же время я могу полностью передать компании свой стиль и видение. Я учусь, развиваюсь и поддерживаю артистов, чтобы рынок был крепче", — подытожила Ирина.

Ранее мы писали о том, что Ирина Горова удивила фанатов сложными позами йоги.

Также мы сообщали, что Каменских впервые за долгое время показалась с Потапом и заговорила о семье.